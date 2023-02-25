​​​​​​​HPG تكشف سجل 4 مقاتلين من قوات الكريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه:

"تركت المقاومة الأسطورية التي أبدتها قوات الكريلا عام 2022، بصمتها في شمال كردستان، حيث خاض مقاتلو حركة التحرر الكردستانية قتالاً ضد جميع أنواع هجمات العدو بإرادة كبيرة. كما أبدوا مقاومة فدائية عظيمة ضد هجمات الاحتلال التركي من منطقة مرسين حتى بوطان، ومن سرحد حتى غرزان، وأيضاً من آمد وحتى العديد من ساحات النضال، وكبدوا العدو خسائر فادحة في صفوف جيشه، من خلال عملياتهم النوعية الناجحة.

مقاتلو حركة التحرر الكردستانية الذين أحبطوا جميع سياسات الحرب الخاصة للعدو، أحيوا أمل شعبنا في الحرية، وفي سياق هذه المقاومة الأسطورية، قاوم رفيقانا كَابار ونعمان في ساحة غرزان، ورفيقنا برخودان في ساحة وان، وأيضاً رفيقنا سيبان في ساحة بستا، هجمات العدوان التركي بروح فدائية، وبكل شجاعة إلى أن وصلوا إلى مرتبة الشهادة.

في البداية نتقدم بالعزاء لأسر رفاقنا الأعزاء كَابار ونعمان وبرخودان وسيبان، ولعموم أبناء شعب كردستان الوطني، ونعاهدهم على تتويج مقاومتهم بالنصر المؤكد.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: كَابار دمهات

الاسم والنسبة: كمال بورال

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: وجيدة – آيدن

مكان وتاريخ الاستشهاد: غرزان/ 8 آب 2022

الاسم الحركي: نعمان تموق

الاسم والنسبة: أوغور آجت

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم – الأب: سفجي – إسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: غرزان/ 20 تشرين الأول 2022

الاسم الحركي: برخودان قوسر

الاسم والنسبة: يعقوب آبا

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: عدلة – ممدوح

مكان وتاريخ الاستشهاد: وان/ 28 آب 2022

الاسم الحركي: سيبان كاتو

الاسم والنسبة: محمد أحمد

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم – الأب: شيرين – أحمد سعيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا/ 30 أيلول 2022".

(ل م)