​​​​​​​HPG تكشف سجل 4 مقاتلات ومقاتلين

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن سجل 4 مقاتلات ومقاتلين، خلال بيان كتابي أصدره اليوم، وجاء فيه:

"استشهدت رفيقتنا نورشين عفرين التي كانت إحدى القياديات لولاية غاري ورفاقنا زيلان عفرين وسيدار سرحد ولفند قامشلو، في هجوم شنه العدو على منطقة غاري في 8 آب 2022.

عاشت الرفيقة نورشين في كل لحظة من حياتها الكريلاتية التي استمرت 22 عاماً على خط الفدائية، واحتلت رفيقتنا القيادية الماهرة في الجيش والتي واصلت إرث مقاومة زيلان وكولان ودلال، مكانها في تاريخنا النضالي كإحدى القادة البارزين لخط حرية المرأة، وستظل الرفيقة نورشين، التي جسّدت هوية المرأة الحرة في حزب حرية المرأة الكردستانية PAJK، مثالاً فريداً للمحبة والارتباط بالوطن والنضال الصادق.

وناضل الرفيق سيدار، الذي ورث تقليد الصحافة الحرة عن غربتلي أرسوز وخليل داغ وعلي كانيروج وأراد تطويره بمعرفته وشخصيته الجادة، باستمرار وحاول وبذل جهود كبيرة، لذا نجدد عهدنا بأن نتبع خط نضال الرفيق سيدار، ولن نترك قلمه وكاميرته وسلاحه على الأرض.

كما سينير إرث نضال رفاقنا زيلان ولفند، اللذان ترعرعا في أرض روج آفا، الطريق أمامنا دائماً ويقوداننا بشخصيتهما المحبة للحرية والمجتهدة وموقفهما المنقطع النظير، والقيمة التي أعطوها للرفاق.

في ذكرى استشهادهم نستذكر بكل احترام الرفاق نورشين وسيدار وزيلان ولفند، ونعرب عن تعازينا الحارة لعائلات رفاقنا الأعزاء ولكل شعب كردستان الوطني.

سجل الشهداء كالتالي:

اسم الحركي: نورشين عفرين

الاسم والكنية: فريهان إسماعيل

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: قدرت - أمين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 8 آب 2022 غاري.

اسم الحركي: سيدار سرحد

الاسم والكنية: جلال بيردال

مكان الولادة: آغري

اسم الأم – الأب: كوزل -حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 8 آب 2022 غاري.

اسم الحركي: زيلان عفرين

الاسم والكنية: جيلان عبد الله

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: فاتن - أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 8 آب 2022 غاري.

اسم الحركي: لوند قامشلو

الاسم والكنية: أحمد سليمان

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم – الأب: رانيا - ياسر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 8 آب 2022 غاري".

(س ر)