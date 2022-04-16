​​​​​​​HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كشف فيه سجل 4 مقاتلين استشهدوا نتيجة حادث، جاء فيه:

" في شباط 2022، وفي مناطق الدفاع المشروع، وحينما كانت مجموعة من رفاقنا يقومون بعملية تدريبية، حدث انفجار عرضي، وعلى إثره استشهد كل من رفاقنا سيدار وموردم وسربست وشفكر.

استشهاد رفاقنا الذين كان كل واحد منهم قائداً فدائياً، بالنسبة لنا ولشعبنا خسارة كبيرة، سنأخذ تجارب من استشهاد رفاقنا هؤلاء، ونجدد عهدنا لهم بتحقيق آمالهم في كردستان حرة.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سيدار زيلان

الاسم والكنية: خليل ززروب

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم والأب: فاطمة ـ عزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: ‏ موردم ايريش

الاسم والكنية: ‏ودات بينغول

مكان الولادة: ‏آمــد

اسم الأم والأب: ‏فخرية ـ نصرت

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2022/ مناطق الدفاع المشروع‏

الاسم الحركي: ‏سربست بيريتان

الاسم والكنية: ‏رمضان جان

مكان الولادة: ‏شرناخ

اسم الأم والأب: ‏عطية ـ علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2022/ مناطق الدفاع المشروع‏

الاسم الحركي: ‏شفكر هيفرون

الاسم والكنية: ‏محمد عيدان

مكان الولادة: ‏منبج

اسم الأم والأب: ‏جيهان ـ صالح

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2022/ مناطق الدفاع المشروع‏

وتابع البيان: "رفاقنا سيدار وموردم و سربست وشفكر الذين عاشوا روح التضحية بالنفس لحزب العمال الكردستاني بكل شجاعة وبشفافية كبيرة، قاوموا بواجباتهم وبمسؤولياتهم على أكمل وجه، بدايةً نعزي عوائل شهدائنا وكذلك شعبنا الكردستاني الوطني، وندعوه إلى الالتفاف حول قيم الشهداء وتصعيد النضال وتحقيق آمال الشهداء في الحرية والنصر".

(ف)