​​​​​​​HPG تكشف سجل 3 شهداء

أصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، أمس الأربعاء، بياناً كتابياً كشف فيه سجل 3 مقاتلين.

وجاء في نص البيان:

"استشهد خلال هجمات جيش الاحتلال التركي التي شنها في 17 حزيران عام 2019 و24 تشرين الأول عام 2020 على مناطق الدفاع مديا، أبنائنا الإيزيديون الأعزاء والمقاتلون الفدائيون الآبوجيون لحزبنا حزب العمال الكردستاني PKK دلشير شنكالي وتيريج روج وابن شعب كوباني المقاوِمة، البطل بوطان كوباني".

بدأ مرتزقة داعش والدولة التركية المحتلة معاً هجوم الإبادة بحق شعبنا الإيزيدي عام 2014 حيث أخذ مكانه كمجزرة جديدة في التاريخ. وتم إفشال هذا الهجوم بمقاومة شعبنا الإيزيدي الذي لم يتخلَ عن معتقداته وثقافته، شعبنا الإيزيدي الأطفال وكبار السن منهم، شارك إلى جانب المقاتلين الآبوجيين الفدائيين في المقاومة وحرروا شنكال بمقاومة أسطورية، تعرضت كوباني بعد شنكال لنفس الهجوم التي حققت حريتها بالمقاومة التي كان العالم شاهداً عليها، حيث انضم العديد من شباب وشابات شنكال وكوباني الذين كانوا شاهدين على محاولات المقاتلين الفدائيين الآبوجية من أجل خلق هذه الانتصارات إلى صفوف حزب العمال الكردستاني PKK، وقد شارك رفاقنا دلشير، تيريج وبوطان بهذا الوعي في النضال، وأصبحوا بموقفهم، مقاومتهم متابعين لخط الشهداء واتخذوا مكانة رفيعة في تاريخ حرية شعبنا.

في البداية نتقدم بالتعازي لعوائل رفاقنا الأعزاء دلشير، تيريج وبوطان وعموم شعب كردستان الوطني ولشعبنا في شنكال وكوباني".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: دلشير شنكالي

الاسم الحقيقي: هلبست الشيخ

مكان الولادة: موصل

اسم الأم والأب: حياة- علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 حزيران 2019 / مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: تيريج روج

الاسم الحقيقي: سعيد دخيل رشو

مكان الولادة: شنكال

اسم الأم والأب: برفه – دخيل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 تشرين الأول 2020/ مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: بوطان كوباني

الاسم الحقيقي: أوجلان بكري

مكان الولادة: منبج

اسم الأم والأب: هافا- محمود

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 تشرين الأول 2020/ مناطق الدفاع مديا.

(س ر)