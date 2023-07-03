​​​​​​​HPG تكشف سجل 3 مقاتلين استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 3 مقاتلين استشهدوا في زاب، جاء في نصه:

"أعلنّا في بياننا الصادر في 29 حزيران 2023، أن جيش الاحتلال التركي شن عملية شاملة في 22 حزيران المنصرم، شملت ساحات المقاومة في كوكري وشكفتا برينداران في زاب، وخلال هذه العملية التي تم شنها في 22 حزيران، استشهد رفيقنا زاغروس سري كانيه، وفي 23 حزيران استشهد رفيقانا زانا وبرخدان، الذين وجّهوا ضربات قوية للعدو وقتلوا ما لا يقل عن جنديين من جيش الاحتلال.

قد أظهر مقاتلو حرية كردستان الذين وجّهوا ضربات قوية لسياسة الإبادة الجماعية للدولة التركية الفاشية من خلال تحويل منطقة زاب إلى ساحة مقاومة، مرة أخرى، إنهم مصممون على حماية وجود شعبنا وبناء وطن حر بأي ثمن كان، لذا نتقدم بتعازينا إلى جميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، لا سيما عائلات رفاقنا زانا وبرخدان والمقاتل الفدائي من المكون العربي الرفيق زاغروس، الذين كانوا رواداً بتضحياتهم وجهودهم التي لا تُضاهى في عملية المقاومة التاريخية هذه.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: زانا كوفند

الاسم والكنية: ظافر آكغون

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: بهية – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 حزيران 2023 زاب

الاسم الحركي: برخدان كابار

الاسم والكنية: صالح دايان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: مولودة - حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 حزيران 2023 زاب

الاسم الحركي: زاغروس سري كانيه

الاسم والكنية: جهاد خالد حسين

مكان الولادة: سري كانيه اسم الأم – الأب: تايهة - خالد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 حزيران 2023 زاب".

(ل م)