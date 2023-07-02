​​​​​​​HPG تكشف سجل 3 مقاتلين استشهدوا في كفر

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 3 مقاتلين، جاء في نصه:

"اندلعت معركة قوية بين مجموعة من مقاتلينا الكريلا الذين كانوا على رأس مهامهم العسكرية وجيش الاحتلال التركي، يوم 20 حزيران 2023، في ساحة واري تجو بمنطقة كفر، ونفذ جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية ضد منطقة لقواتنا الكريلا، وفي هذا السياق وفي تمام الساعة 06:00، كبّد مقاتلونا الكريلا العدوَّ خسائر فادحة خلال العملية العسكرية، ما أدى إلى مقتل جندي تركي، وعلى الرغم من عدد جنود الاحتلال التركي الكبير، إلا أنهم لم يتمكنوا من مهاجمة قواتنا براً، وكانوا يشعرون بالخوف من خوض القتال وجهاً لوجه وانسحبوا من المنطقة إلى حد ما، ثم قصفوا المنطقة بالطائرات الحربية، ونتيجة هذا القصف؛ استشهد رفاقنا آفرش برسوس، ورامان سنه، وسرخوبون آمد.

بث رفاقنا الكريلا الخوف والذعر في قلوب الأعداء، بشجاعتهم الكبيرة، وكبدوا العدو خسائر فادحة، نقدم تعازينا الحارة لعائلات شهدائنا الثلاثة الأعزاء وشعبنا الكردستاني الوطني.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آفرش برسوس

الاسم والنسبة: أحمد دمير

مكان الولادة: ديلوك

اسم الأم – الأب: فاطمة – علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر/ 20 حزيران 2023

الاسم الحركي: سرخبون آمد

الاسم والنسبة: شيخموس آكيول

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: حليمة – جميل

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر/ 20 حزيران 2023

الاسم الحركي: رامان سنه

الاسم والنسبة: محمود فؤاد نصري

مكان الولادة: سنه

اسم الأم – الأب: خوسرو

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر/ 20 حزيران 2023".

(ل م)