​​​​​​​HPG تكشف سجل 3 من قوات الكريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 3 من قوات الكريلا، جاء فيه:

"يشن جيش الاحتلال التركي الذي يسعى إلى تحقيق أحلامه الاستعمارية وسياسته الاستبدادية، هجمات قوية على منطقة غربي زاب للشهيد دليل منذ 25 أيار 2022، وفي مواجهة هذه الهجمات للعدو، حارب رفاق ورفيقات دربنا كل من آرينا وجان فدا وباله، الذين كانوا ضمن الفرق المتنقلة في ساحة تلة جودي، بطريقة فدائية لأيام متواصلة، ولم يسمحوا للعدو بالتمركز في الساحة، ووجهوا ضربات قاسية للعدو بمقاومتهم منقطعة النظير.

وفي الوقت نفسه، بيّنوا خط النضال ضد العدو، لقد أصبحت المقاومة الأسطورية لهؤلاء الرفاق والرفيقات الفدائيين مصدراً للإلهام والفائدة بالنسبة لرفاق دربهم، حيث لقنوا العدو في منطقة غربي زاب للشهيد دليل، لا سيما في ساحة تلة جودي، درساً تاريخياً، وأصبحوا فيما بعد أساساً للعمليات الثورية في ساحات تلة جودي وتلة إف. إم وتلة الشهيد بيردوغان، وأصبحوا بتصميمهم على النضال والمقاومة قادة المعركة ضد المحتلين.

ينبغي على جميع أبناء شعبنا، لا سيما العوائل العزيزة لرفاق ورفيقات دربنا الفدائيين، آرينا وجان فدا وباله، التي دفعتهم للانضمام إلى نضالنا التحرري، أن تفتخر بهم وتتمسك بنضالهم وتعمل على تعزيزه أكثر فأكثر.

إننا كرفاق ورفيقات دربهم، نعد بتحقيق أحلام آرينا وجان فدا وباله، ونتقدم بالعزاء إلى جميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان وفي مقدمتهم عوائلهم العزيزة.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آرينا ولات

الاسم والكنية: ديلان دورموش

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: باكيزا – بهاء الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2022/ منطقة غربي زاب للشهيد دليل.

الاسم الحركي: جان فدا سيبان

الاسم والكنية: سرحد أوغمن

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: ملك - نهاد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2022/ منطقة غربي زاب للشهيد دليل.

الاسم الحركي: باله كوباني

الاسم والكنية: أحمد إبراهيم

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم والأب: نائلة - إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2022/ منطقة غربي زاب للشهيد دليل".

(ل م)