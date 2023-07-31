​​​​​​​HPG تكشف سجل 3 من مقاتليها وتجدد العهد بالسير على خطاهم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه سجل 3 مقاتلين من مقاتليها الكريلا، ارتقوا شهداء في متينا بمناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، جاء فيه:

"يتم إحباط هجمات دولة الاحتلال التركية، التي حشدت كل قواتها في مناطق الدفاع المشروع، من خلال النضال الفدائي والمقاومة الملحمية لمقاتلي كريلا حرية كردستان، ارتقى رفاقنا فيان وسرهلدان وفرهاد، الذين كانوا رواد هذه المقاومة الملحمية، إلى مرتبة الشهادة في هذا النضال المقدس وسطروا أسماءهم بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ حرية شعبنا، هؤلاء الرفاق الأبطال الذين كرسوا كل لحظة من حياتهم من أجل حرية شعبنا، سيعيشون وسيتم استذكارهم دائماً بشخصياتهم الفدائية وشغفهم بالحرية وجهودهم وتضحياتهم في نضالنا.

المعلومات التفصيلية حول رفاقنا الشهداء هي كالآتي:

الاسم الحركي: فيان ميردين

الاسم والنسبة: ليلى ألجي أوغلو

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: أمينة - سيف الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 1 تموز 2023/متينا

الاسم الحركي: سرهلدان تكوشر

الاسم والنسبة: مراد أكيول

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: بسنا - سفر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 حزيران 2023/متينا

الاسم الحركي: فرهاد بانه

الاسم والنسبة: بهروز عبيدي

مكان الولادة: بانه

اسم الأم والأب: زيرين – عبد الله

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 حزيران 2023/متينا".

(ف)