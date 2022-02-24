​​​​​​​HPG تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه سجل 3 من مقاتلي الكريلا استشهدوا عام 2016 في زاب، جاء فيه:

"شنت دولة الاحتلال التركي عام 2016 هجمات عنيفة وواسعة النطاق لتحقيق نتائج ضد حركتنا، كان الهدف من هذه الهجمات تحقيق عملية إبادة جماعية لشعبنا على أساس القضاء على حركتنا، لكن مقاتلي حرية كردستان، المدركين لسياسة العدو هذه، قاتلوا بإرادة خارقة وأبطلوا سياسات العدو هذه، وخلال هذه المعارك قاتل رفاقنا بوطان ودنيز وعكيد بكل شجاعة وبسالة إلى أن وصلوا إلى مرتبة الشهادة، نستذكر هؤلاء الشهداء الذين أصبحوا أسطوريين من خلال مسيرتهم الفدائية بكل إجلال واحترام، ونجدد عهدنا على إخلاصنا وولائنا لذكراهم".

سجل رفاقنا الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: بوطان قلقلي

الاسم والنسبة: سركان يالجين تاش

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: أيتن - فيروز

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2016/ زاب

**

الاسم الحركي: دنيز ريا راست

الاسم والنسبة: علي يشار

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأب والأم: رحمي - فاطمة

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2016/ زاب

**

الاسم الحركي: عكيد آمد

الاسم والنسبة: فرات سافور

مكان الولادة: آمد

اسم الأب والأم: يلماز - مريم

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2016/ زاب

ولد رفاقنا الشهداء في مناطق مختلفة من كردستان، ضمن عائلات وطنية، انضموا إلى صفوف الكريلا، وبعد انضمامهم لصفوف قوات الكريلا، جسدوا الإرث الوطني الذي ورثوه من عائلاتهم مع فكر ونهج القائد أوجلان.

نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا بوطان، دنيز وعكيد، كما نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني".

(ف)