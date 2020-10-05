​​​​​​​HPG تكشف هوية 3 من مقاتليها استشهدوا في هاتاي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشف فيه هوية 3 من مقاتلين استشهدوا بتاريخ 22 آب الفائت جراء قصف الاحتلال التركي في محيط ناحية هاسا التابعة هاتاي.

وبحسب البيان، فإن سجلات الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: حسين فرات.

الاسم والكنية: جيهان أرباش.

مكان الولادة: ملاطيا.

اسم الأم والأب: زيادة - محمد.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 آب/ 2020/ هاتاي.

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الاسم الحركي: علي نورشين.

الاسم والكنية: شفيق كورمان.

مكان الولادة: بتليس.

اسم الأم والأب: بريشان- عبد الباري.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 آب/ 2020/ هاتاي.

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الاسم الحركي: جكر آمد.

الاسم والكنية: سرهد ايكول.

مكان الولادة: آمد.

اسم الأم والأب: سلطان - أحمد.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 آب/ 2020/ هاتاي.

(ك)