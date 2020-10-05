​​​​​​​HPG تكشف هوية 3 من مقاتليها استشهدوا في هاتاي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشف فيه هوية 3 من مقاتلين استشهدوا بتاريخ 22 آب الفائت جراء قصف الاحتلال التركي في محيط ناحية هاسا التابعة هاتاي.
وبحسب البيان، فإن سجلات الشهداء هي كالتالي:
الاسم الحركي: حسين فرات.
الاسم والكنية: جيهان أرباش.
مكان الولادة: ملاطيا.
اسم الأم والأب: زيادة - محمد.
مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 آب/ 2020/ هاتاي.
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الاسم الحركي: علي نورشين.
الاسم والكنية: شفيق كورمان.
مكان الولادة: بتليس.
اسم الأم والأب: بريشان- عبد الباري.
مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 آب/ 2020/ هاتاي.
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الاسم الحركي: جكر آمد.
الاسم والكنية: سرهد ايكول.
مكان الولادة: آمد.
اسم الأم والأب: سلطان - أحمد.
مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 آب/ 2020/ هاتاي.
(ك)