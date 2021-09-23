​​​​​​​HPG تجبر مروحية قتالية للاحتلال التركي على الفرار من زاب

وقالت القوات، في بيان، أصدرته، اليوم، كشفت فيه حصيلة العمليات التي نفذتها ضد الاحتلال التركي، والمواقع التي قصفها جيش الاحتلال التركي في الـ 22 أيلول الجاري، في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة فرات للأنباء:

"في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة زاب:

نفذت قواتنا بتاريخ 22 أيلول في تمام الساعة 17:40 عملية بالأسلحة الثقيلة ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في تل الشهيد سرخبون بمنطقة زاب، وأدت هذه العملية إلى مقتل العديد من جنود الاحتلال التركي، لكن لم تتوفر المعلومات المؤكدة حول عددهم.

وفي الـ 22 من أيلول في حوالي الساعة 23:10 وقعت مروحية حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي ضمن نطاق تحكم قوات الكريلا، أثناء محاولتها قصف محيط ساحة كونشكا، حيث تمكنت قوات الكريلا من استهدافها وإصابتها وإجبارها على الفرار من ساحة المعركة.

وفي إطار مقاومة ساحة ورخليه في منطقة آفاشين:

قصف جيش الاحتلال التركي بتاريخ 22 أيلول في تمام الساعة 22:00 ساحة مقاومة ورخليه بواسطة المتفجرات.

وفي التاريخ نفسه، في الساعة 09:30 قصفت طائرات حربية لجيش العدوان التركي ساحة سيدا الواقعة في منطقة زاب.

كما قصفت الطائرات الحربية ومروحيات الهليكوبتر في 22 أيلول بين الساعة 09:30- 23:20 ساحات تل جهنم، تل روبار، سيدا، شكفتا برينداران، كاركر وحرف T . وفي الليلة نفسها، حلّقت مروحية هليكوبتر في سماء ساحتي كوردين وكينيانش.

وحلّقت طائرات هليكوبتر في سماء ساحة مرفانوس، تابورا عربان، كري سليمان الواقعة في منطقة آفاشين، من ليلة 22 أيلول حتى صباح 23 أيلول. وفي نفس الوقت قصفت طائرات الهليكوبتر الحربية وادي باسيا، قرتال، تل سليمان، تلة الشهيد فرات، وتلة الشهيد رزكار.

وتتعرض ساحة وادي بزنا، قارتال، تل لانات ووادي باسيا، منذ مدة، لقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي".

(س ر)