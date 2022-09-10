​​​​​​​HPG تعلن مقتل وإصابة 24 من جنود الاحتلال التركي

بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، "فإن الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا نفذت سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 20 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 4 آخرين وتدمير موقع".

أكد المركز "أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 23 مرة، وبالطائرات الحربية 10 مرات بقذائف الهاون والأوبيس، وبالأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

وكشفت قوات الدفاع الشعبي "أن اثنين من مقاتليها استشهدا في متينا، بتاريخ السابع من أيلول الجاري، وهم كل من المقاتل جايان كوران الاسم الحقيقي هارون هازار من مدينة وان الكردستانية، والمقاتل شاهين باهوز الاسم الحقيقي قدور شيخ صالح من مدينة كوباني".

(ل م)