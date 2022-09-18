​​​​​​​HPG تعلن مقتل وإصابة 10 من جنود الاحتلال التركي وتدمير طائرة درون

أعلنت قوات الدفاع الشعبي مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين، خلال 8 عمليات نوعية نفذتها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.
كردستان 2022-09-18T15:20:00 مركز الأخبار

بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) فإن "الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا نفذت 8 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين وتدمير طائرة مسيّرة من نوع درون".

وأكد المركز "أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 15 مرة، وبالطائرات الحربية 5 مرات، وبالمروحيات الهجومية 47 مرة، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ل م)


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