​​​​​​​HPG تعلن مقتل وإصابة 10 من جنود الاحتلال التركي وتدمير طائرة درون

بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) فإن "الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا نفذت 8 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين وتدمير طائرة مسيّرة من نوع درون".

وأكد المركز "أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 15 مرة، وبالطائرات الحربية 5 مرات، وبالمروحيات الهجومية 47 مرة، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ل م)