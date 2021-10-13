​​​​​​​HPG تعلن مقتل 3 جنود للاحتلال التركي خلال عملية نوعية في زاب

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، حول الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع، والعمليات التي نفذتها قوات الكريلا ضد المحتلين.

وجاء في نص البيان:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

-في تمام الساعة الـ 9:00 من يوم 11 تشرين الأول الجاري، نفذت قواتنا الكريلا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي في قلعة بدويه، حيث دمرت قواتنا دبابة كانت متمركزة في خندق للعدو وقتلت 3 من جنود الاحتلال التركي، وبعد انتهاء العملية انتشل جيش الاحتلال التركي قتلاه بواسطة عربة مدنية من موقع العملية.

كانت هذه العملية الناجحة استذكاراً للشهيد جوروم الذي استشهد خلال الهجمات الكيماوية التي شنها جيش الاحتلال التركي ضد مقاتلي الكريلا، وانتقاماً لشهداء مقاومة ورخليه.

-في الساعة الـ 5:10 و5:40 من يوم 11 تشرين الأول الجاري، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي منطقة جياي رش في زاب.

-بين الساعة الـ 1:00 و 1:50 صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي محيط ساحة دولا هفا جوما في منطقة كولكا في متينا.

-بين الساعة الـ 1:00 و 1:50 من صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي محيط نهر لولان في منطقة خاكورك ومناطق شنينه.

-بين الساعة الـ 3:00 و 9:00 من يوم 12 تشرين الأول الجاري، حلقت المروحيات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء منطقة قاشوره في متينا؛ وفي الساعة ذاتها قصف جيش الاحتلال التركي سفوح كري موزلا بمروحيات الهليكوبتر وبقذائف الأوبس والهاون من النقاط الحدودية.

-بين الساعة الـ 1:00 و1:50 من صباح يوم 12 تشرين الأول الجاري، حلقت مروحيات الهليكوبتر التابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء منطقة مروانوس في آفاشين ومنطقة تابورا عربان ومنطقة بانستا؛ وفي الساعة الـ 4:55 من يوم 11 تشرين الأول الجاري، قصفت الطائرات الحربية التركية منطقة ورخليه"

(س ر)