​​​​​​​HPG تكشف سِجل 5 مقاتلي كريلا استشهدوا في خاكورك

جاء ذلك، في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إلى الرأي العام.
ونص بيان HPG:
"بتاريخ 29 تمّوز عام 2019 قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي منطقة خاكورك الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، استشهد على إثره خمسة من مقاتلينا".
وسِجل الشهداء بحسب البيان هو:
الاسم الحركي: أرتيش ولات غوي
الاسم الحقيقي: كابار شنكول
مكان الولادة: شرناخ
اسم الأم- الأب: كليزار- ميرزا
مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك
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الاسم الحركي: باغر آدار
الاسم الحقيقي: رفعت آدار
مكان الولادة: وان
اسم الأم- الأب: بريشان- قدير
مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك
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الاسم الحركي: دمهات نردوش
الاسم الحقيقي: جتين آكين
مكان الولادة: جولميرك
اسم الأم- الأب: باكيزا- أسعد
مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك
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الاسم الحركي: لاشكر روج
الاسم الحقيقي: شهاب إرجين
مكان الولادة: جولميرك
اسم الأم- الأب: خاتم- علاء الدين
مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك
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الاسم الحركي: سمكو كربوران
الاسم الحقيقي: نهاد بايسال
مكان الولادة: ميردين
اسم الأم- الأب: منور- عبدالله
مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك
(س و )