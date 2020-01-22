​​​​​​​HPG تكشف سِجل 5 مقاتلي كريلا استشهدوا في خاكورك

جاء ذلك، في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إلى الرأي العام.

ونص بيان HPG:

"بتاريخ 29 تمّوز عام 2019 قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي منطقة خاكورك الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، استشهد على إثره خمسة من مقاتلينا".

وسِجل الشهداء بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: أرتيش ولات غوي

الاسم الحقيقي: كابار شنكول

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: كليزار- ميرزا

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك

******

الاسم الحركي: باغر آدار

الاسم الحقيقي: رفعت آدار

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: بريشان- قدير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك

******

الاسم الحركي: دمهات نردوش

الاسم الحقيقي: جتين آكين

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: باكيزا- أسعد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك

******

الاسم الحركي: لاشكر روج

الاسم الحقيقي: شهاب إرجين

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: خاتم- علاء الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك

******

الاسم الحركي: سمكو كربوران

الاسم الحقيقي: نهاد بايسال

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: منور- عبدالله

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 تمّوز 2019/ خاكورك

(س و )