​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 شهداء استشهدوا في حفتانين

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي سجّل 5 شهداء استشهدوا في شهر حزيران في منطقة حفتانين.
كردستان 2020-02-24T13:24:00 مركز الأخبار

نشر المركز  الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً على موقعه الرسمي إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 5 شهداء استشهدوا في قصف لطيران الجيش التركي في منطقة حفتانين.

سجل الشهداء بحسب البيان هو:

اسم الحركي: عكيد كوباني  

اسم الحقيقي: محمود محمد  

مكان الولادة: الرقة  

اسم الأم- الأب: شمسه - علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي:  أرنوس هايمان

اسم الحقيقي: فرهاد كوش  

مكان الولادة: أنقرة  

اسم الأم- الأب: فيليز - علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي: جانفدا ميرخاس

اسم الحقيقي: ديار كورت  

مكان الولادة: وان  

اسم الأم- الأب: صبرية – عبد الوهاب

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي: هارون غويي  

اسم الحقيقي: إبراهيم يوراك

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: زينب - نزير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي: زاغروس ليز

اسم الحقيقي: كيغا  

مكان الولادة: موش  

اسم الأم- الأب: كوليستان - جتين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

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