​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 شهداء استشهدوا في حفتانين

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً على موقعه الرسمي إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 5 شهداء استشهدوا في قصف لطيران الجيش التركي في منطقة حفتانين.

سجل الشهداء بحسب البيان هو:

اسم الحركي: عكيد كوباني

اسم الحقيقي: محمود محمد

مكان الولادة: الرقة

اسم الأم- الأب: شمسه - علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي: أرنوس هايمان

اسم الحقيقي: فرهاد كوش

مكان الولادة: أنقرة

اسم الأم- الأب: فيليز - علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي: جانفدا ميرخاس

اسم الحقيقي: ديار كورت

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: صبرية – عبد الوهاب

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي: هارون غويي

اسم الحقيقي: إبراهيم يوراك

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: زينب - نزير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

اسم الحركي: زاغروس ليز

اسم الحقيقي: كيغا

مكان الولادة: موش

اسم الأم- الأب: كوليستان - جتين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين

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