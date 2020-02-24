​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 شهداء استشهدوا في حفتانين

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً على موقعه الرسمي إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 5 شهداء استشهدوا في قصف لطيران الجيش التركي في منطقة حفتانين.
سجل الشهداء بحسب البيان هو:
اسم الحركي: عكيد كوباني
اسم الحقيقي: محمود محمد
مكان الولادة: الرقة
اسم الأم- الأب: شمسه - علي
مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين
اسم الحركي: أرنوس هايمان
اسم الحقيقي: فرهاد كوش
مكان الولادة: أنقرة
اسم الأم- الأب: فيليز - علي
مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين
اسم الحركي: جانفدا ميرخاس
اسم الحقيقي: ديار كورت
مكان الولادة: وان
اسم الأم- الأب: صبرية – عبد الوهاب
مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين
اسم الحركي: هارون غويي
اسم الحقيقي: إبراهيم يوراك
مكان الولادة: شرناخ
اسم الأم- الأب: زينب - نزير
مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين
اسم الحركي: زاغروس ليز
اسم الحقيقي: كيغا
مكان الولادة: موش
اسم الأم- الأب: كوليستان - جتين
مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2019/ حفتانين
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