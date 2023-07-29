​​​​​​​HPG  تقضي على 11 من جنود جيش الاحتلال التركي وتنفي اتهامها بمقتل محمد ميرزا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، حول عمليات قواتها ضد جيش الاحتلال التركي، وحيال ما يتم اتهام القوات به في مقتل محمد ميرزا، جاء فيه:

"تواصل قواتنا تنفيذ عملياتها في ساحة المقاومة بتلة جودي وتوجه ضربات قاسية لجيش الاحتلال التركي، ففي العمليات التي تستمر قواتنا بتنفيذها بكل شجاعة وتصميم، تم قتل 11 جندياً من جنود الاحتلال وإصابة 3 آخرين، وتدمير نظام كاميرة مراقبة وإحدى الخيم العسكرية واستهداف خيمة أخرى.

ـ في 28 تموز الجاري وفي تمام الساعة 06:40، نفذت قواتنا عملية بالأسلحة الثقيلة ضد جيش الاحتلال أثناء تحركه في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقتلت جندياً من جنوده.

ـ 28 تموز الجاري وفي تمام الساعة 07:30، نفذت قواتنا في وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-Star) عملية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، أدت إلى تدمير نظام كاميرة مراقبة وإحدى الخيم العسكرية.

ـ 28 تموز الجاري، في الساعة 12:00، استهدفت قواتنا بالأسلحة النصف آلية مواقع الغزاة في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم قتل 2 من الغزاة داخل مواقعهم.

ـ 28 تموز الجاري، وفي تمام الساعة 13:10، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة خيام الغزاة في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم تدمير إحدى الخيم وقتل 2 من جنود الاحتلال داخلها.

ـ 28 تموز الجاري، في الساعة 13:30، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-Star) بالأسلحة الثقيلة، جيش الاحتلال التركي أثناء تحركه في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقتلت جندياً من جنود الاحتلال.

ـ 28 تموز الجاري، وفي تمام الساعة 15:30، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-Star)، مرة أخرى بالأسلحة الثقيلة، جيش العدوان التركي أثناء تحركه في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقتلت 2 من الغزاة، وفي الوقت نفسه، استهدفوا الغزاة عبر تقنيات القنص وقتلوا جندياً آخر.

ـ 28 تموز الجاري، ما بين الساعة 19:10 والساعة 19:20، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي أثناء تحركه ومحاولاته بالتمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقتلت 3 من جنودهم.

ـ 29 تموز الجاري، ما بين الساعة 01:10 والساعة 02:30، حلّقت الطائرات المروحية في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم اعتراضها مرتين بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

ـ 27 و28 تموز الجاري، قصفت الطائرات الحربية ساحة غولكا في متينا مرة واحدة، وساحات قرى كري وسيدار وسراف في منطقة كارى 4 مرات.

كما تعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا، للقصف بالمدافع الثقيلة عشرات المرات".

لا علاقة لنا بمقتل محمد ميرزا

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أصدر بياناً بتاريخ 28 تموز، حمّل فيه حركتنا المسؤولية في مقتل محمد ميرزا. نحن في قوات الدفاع الشعبي (HPG)، لا علاقة لنا بمثل هذا الحادث، لكنه يحاول تحميل حركتنا مسؤولية ما حدث، على الرغم من عدم وجود أي وثائق مؤكدة حول ذلك، وهذا وضع يتم افتعاله عن عمد".

(ل م)