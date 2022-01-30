​​​​​​​HPC: حملة مطرقة الشعوب نسفت كل خيوط المؤامرة ضد شمال وشرق وسوريا

لاقت هجمات مرتزقة داعش على سجن الصناعة في غويران جنوب مدينة الحسكة استنكاراً دولياً وشعبياً واسعاً، فيما لم يتردد الأهالي في حماية مناطقهم، وذلك عبر الخروج إلى الشوارع والساحات من أجل التعاون في حماية المنطقة إلى جانب القوات الأمنية.

في هذا السياق، أكدت قوات حماية المجتمع في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، استعدادها الكامل لمساندة ودعم قوات سوريا الديمقراطية في دفاعها المشروع ضد الإرهاب، وذلك خلال بيان قرئ في الناحية من قبل الإداري في قوات حماية المجتمع في جل آغا، فرج حسين.

أشار البيان في مستهله إلى التضحيات التي قدمتها والانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي عبر التصدي لمرتزقة داعش وداعميه كالاحتلال التركي لتحرير المنطقة من الإرهاب.

موضحاً أنه بعد الانتصارات التي حققت في المنطقة عبر قواتها العسكرية والأمنية، توالت المخططات والمؤامرات للنيل من إرادة الشعوب وضرب المشروع الديمقراطي، كما لفت البيان إلى أن من قام بالتخطيط ومشاركة خلايا داعش بهذا الهجوم هم "الدولة التركية والحكومة السورية".

ونوّه البيان إلى أن الهدف من وراء ما يجري في سجن غويران بمشاركة هذه الأطراف هو "كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا عبر زعزعة أمن وأمان الأهالي، والقضاء على مكتسبات المنطقة".

وتابع البيان: "حملة مطرقة الشعوب كانت حاسمة ونسفت كل خيوط المؤامرة، وإن قوات سوريا الديمقراطية سطرت ملاحم وبطولات تاريخية، وإن حرب الشعب الثورية ووحدة مكونات المنطقة هي أساس حرية المجتمع".

وفي الختام، أكد البيان على موقف الأهالي الثابت بدعم قوات سوريا الديمقراطية، وبقائهم على العهد للحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا وتحقيق النصر.

(آ)

ANHA