​​​​​​​HPC تدعو للحذر واليقظة خلال احتفالات رأس السنة

يستقبل العالم يوم غد الثلاثاء العام الجديد 2020، بينما تستعد مدن شمال وشرق سوريا للاحتفال بالعام الجديد بعد عامٍ شهد نهاية "داعش" الذي حَوّلَ عشرات المدن والبلدات إلى مدنٍ منكوبة، في ظل تأهبٍ أمني خشية افتعال أعمالٍ إرهابية.

وشددت قوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع إجراءاتها الأمنية، وزادت أعداد نقاط التفتيش والحواجز الأمنية في مدن وقرى مقاطعة كوباني شمال شرق سوريا قبل يوم من عيد رأس السنة الميلادية.

وانتشرت قوات الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع على الطرق الرئيسية ومداخل المدينة والبلدات.

ودعت قوات حماية المجتمع على لسان الرئيسة المشتركة لها في بلدة شيران جميلة خليل المواطنين إلى المساهمة في حماية أمن المدن والبلدات، وأخذ الحيطة والحذر في حماية مكتسبات الثورة من أي هجمات إرهابية خلال احتفالات رأس السنة.

كما وأوضحت جميلة خليل التي شاركت مئات الأعضاء الذين انتشروا في المقاطعة على الرغم من هطول الأمطار بغزارة، أن المخططات الخارجية الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق الفتن بين المواطنين لا تزال ساريةً، سواءً أكانت عن طريق الهجمات الإرهابية أو الحرب الإعلامية ضد المكوّنات في شمال وشرق سوريا، و دعت إلى تدارك حجم تلك المخاطر وتفعيل الحماية الجوهرية بجمع جوانبها.

وأصدرت قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات بياناً كتابياً دعت فيه الأهالي والقوات العسكرية والأمنية إلى عدم إطلاق الأعيرة النارية تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية القانونية.

(ج)

ANHA