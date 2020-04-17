​​​​​​​هنية: لدى حماس 4 من أسرى الجيش الإسرائيلي ومستعدون لصفقة تبادل أسرى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الجمعة، إن كتائب القسام – الذراع العسكري لحماس- لديها 4 أسرى من جنود الاحتلال ومستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل".

وأضاف خلال لقاء مع التلفزيون العربي: "نحن متفائلون من الوصول إلى صفقة تبادل أسرى تحقق ما نريده، إذا كان قادة الاحتلال لديهم جدية للتوصل إلى صفقة، فنحن أيضًا مستعدون لذلك من أجل الإفراج عن أسرانا".

وتابع: "قدمنا مبادرة للبدء بمفاوضات غير مباشر للوصول إلى صفقة تحقق تطلعات شعبنا وهناك أطراف تواصلت بالخصوص".

وذكر: " أن هناك بعض الأطراف والوسطاء اتصلوا واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأن صفقة التبادل وعرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا".

وأشار إلى أن: " تحرير الأسرى الفلسطينيين هدف تسعى حماس إلى تحقيقه".

ويأتي تصريح هنية، بعد إعلان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: أن "إسرائيل لم تتقدم بخطوات "فعلية وجادة"، تجاه المبادرة التي طرحها رئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى".

وقال القانوع: إن "الكرة ما تزال في ملعب الاحتلال". وفي وقتٍ سابق، نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إنه "نشأت فرصة استثنائية ونادرة من أجل التوصل إلى صفقة أسرى مع حماس ويجب استغلالها، قبل فوات الأوان".

)ع م)