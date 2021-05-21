​​​​​​​هندسة الألغام تبطل مفعول لغمين في الرقة

وبحسب الخبر الذي نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا على موقعه الرسمي، فإن أحد مراكزهم في مدينة الرقة، تلقى بلاغًا بوجود أجسام مشبوهة بجانب أحد المباني السكنية.

فريق هندسة الألغام سارع إلى المكان المذكور، وفرض طوقًا أمنيًّا حول المكان، وبعد الكشف عنها، تبيّن أنها عبارة عن لغمين وُضعا لاستهداف المدنيين بطريقة التفجير عن بعد.

المركز الإعلامي، ونقلًا عن أحد مختصي الألغام، أفاد أنهما كانا يحتويان على 10 كغ من المواد المتفجرة، وأنه تم إزالتهما وإبطال مفعولهما دون وقوع أي أضرار.

(سـ)