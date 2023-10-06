​​​​​​​حناجر مئات المتظاهرين في حلب تصدح تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

بتنظيم من مجلس عوائل الشهداء، خرج المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، نساء ورجالاً، وصغاراً وكباراً، في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

انطلقت المظاهرة من أمام قاعة اجتماعات 8 آذار الواقعة في حي الشيخ مقصود، وسط رفعهم أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات دونت عليها عبارات ترفض هجمات الاحتلال والإبادة "لا للإبادة.. لا للاحتلال"، و"اسحب يدك من روج آفا أيها القاتل أردوغان"، و"سنرفع وتيرة النضال والمقاومة أمام الهجمات الوحشية التركية".

وصدحت حناجر المتظاهرين بهتافات تندد بالهجمات الاحتلالية، وتدعو إلى محاسبة الجناة وصون نهج الشهداء.

ولدى وصولهم إلى ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في حلب، روشان محمد، كلمة استهلتها بالتعهد على استكمال مسيرة الشهداء النضالية.

وقالت روشان محمد إن دولة الاحتلال التركي تشرعن هجماتها وتستخدم لغة التهديد بعد إفشال شعب شمال وشرق سوريا مخططاتها ومؤامراتها التي حاكتها ضد المنطقة بموافقة من حكومة دمشق.

أما عن العملية الفدائية التي نفذها مقاتلان من كتيبة الخالدين في أنقرة، فقد أكدت روشان أنه "كان ردّاً واقعياً على تهديدات الفاشية التركية التي لا زالت تستهدف البنى التحتية والمنشآت التحتية والمخيمات".

وأكدت روشان أن هذه الهجمات ليست إلا دليل على عجز النظام الفاشي، والتهرب من واقع الحال التركي وخداع للرأي العام.

وحذرت روشان محمد من أن استمرار قصف دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، سيتسبب في تنشيط خلايا داعش النائمة.

وانتهت المظاهرة بتجديد المتظاهرين عهدهم على رص الصفوف والوقوف ضد الهجمات التركية على المنطقة.

(ي م)

ANHA