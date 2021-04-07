​​​​​​​حملة توعوية في تل تمر تدعو للوقاية من فيروس كورونا والحدّ من انتشاره

الحملة جاءت بالتزامن مع حالة الحظر الجزئي التي تشهده الناحية، بعد الانتشار الواسع للفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا .

وخلال حملتهم، تحثّ الكوادر الصحية الأهالي في ناحية تل تمر، إلى الالتزام بسبل الوقاية، والتقيُّد بالتعليمات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

فيما توزّع بروشورات تحمل طرق الوقاية، إضافةً لتقديم الكمامات وقياس حرارة الأهالي في أحياء الناحية.

ريما رسو عضوة في الكادر الصحي في مديرية صحة سري كانيه، تحدّثت بدايةً عن الحملة التي أطلقوها، اليوم، قائلةً: "الحملة التي أطلقناها اليوم في تل تمر هي لتوعية الأهالي وتثقيفهم للحدّ من انتشار الفيروس، وتوزيع البروشورات وقياس الحرارة وتعقيم اليدين".

وأوضحت" البقاء في المنزل هي أفضل الحلول التي يمكن للشخص حماية نفسه من الفيروس".

ومن جانبه، تحدّث المثقّف الصحي في الهلال الأحمر الكردي، نزار علي، قائلًا: "نحاول توصيل فكرة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والتعقيم من خلال جولاتنا في الأسواق".

موضّحًا أنّهم يدعون جميع الأهالي الذين تظهر عليهم آثار المرض بمراجعة مشفى تل تمر.

(د أ)

ANHA