​​​​​​​حملة تشجير في ريف دير الزور بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

وبدأت الحملة من ساحة المجلس المدني بمنطقة السبعة كيلو بحضور عدد من ممثلي المجالس المدنية والأحزاب السياسية، حيث تمت زراعة الأشجار في الساحة، من قبل المشاركين.

وفي ختام الفعالية ألقي بيان أمام المجلس المدني بدير الزور من قبل عضو حزب سوريا المستقبل عبد الرحمن الدغيفج وقال فيه:

"في هذا اليوم يشهد العالم ذكرى ولادة القائد عبدالله أوجلان، فهنيئاً لكل الشعوب المضطهدة وكل شعوب شمال وشرق سوريا ميلاد القائد عبدالله أوجلان.

وأضاف: "حقيقة لم نجد أحداً تعمق في تحليل ودراسة مآسي البشرية وقدم لها الحلول أكثر من القائد أوجلان، هذا القائد الذي استطاع أن يوقظ الأمل في قلوب الكثير من الشعوب المضطهدة التواقة للحرية لأن نيل الحرية ليس بالحلم المستحيل فالقائد يرى أن الحرية هي ملك للمجتمع البشري برمته، وليست حكراً على شعوب وشرائح دون غيرها".

واختتمت الفعالية بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(ع ع/ل)

ANHA