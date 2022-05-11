​​​​​​​حملة تنظيف طرفي الطريق العام الواصل بين ديرك وقامشلو

بدأ قسم البيئة في بلدية الشعب في ديرك وعمالها، بحملة تنظيف طرفي الطرق العام الواصل بين قامشلو وديرك، وإزالة القمامة والمخلفات.

بدأت الحملة منذ ساعات الصباح الباكر، من قبل عمال وأعضاء قسم البيئة في بلدية الشعب، مع توزيع البروشورات على السائقين بضرورة الالتزام بالنظافة وعدم رمي الأوساخ على طرفي الطريق.

الإدارية في قسم البيئة في بلدية الشعب بناحية ديرك، هيفاء حسن، صرحت لوكالتنا حول هدف هذه الحملة، وقالت: "إن الهدف من حملة تنظيف الطريق العام هو توعية ونشر ثقافة النظافة بين الأهالي والسائقين بعدم رمي القمامة أثناء الذهاب والإياب من وإلى قامشلو وديرك على طرفي الطريق، كونه يعطي منظراً غير حضارياً".

وتابعت "تنتج عن هذه المخلفات والقمامة روائح كريهة وخاصة في فصل الصيف، مسببة أمراض معدية"، ودعت إلى الالتزام والحفاظ على النظافة ضمن مركز المدينة والشارع العام الأمر الذي يمنح منظراً حضارياً.

وناشدت هيفاء الأهالي وخاصة السائقين الذين يعملون على الطريق العام عدم رمي أعقاب السجائر كون المنطقة مقبلة على موسم الحصاد لتجنب الحرائق في محاصيل الأهالي.

هذا، ومن المقرر أن تشارك كل بلدات مقاطعة قامشلو؛ في هذه الحملة لتنظيف طرفي الطريق العام من مدخل ناحية ديرك وحتى مدينة قامشلو، لتشمل الحملة أيضاً مراكز المدن والنواحي.

(ع،ع- س،م/س ر)

ANHA