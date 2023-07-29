​​​​​​​حملة تبرّع بالدم لمرضى السرطان والثلاسيميا في الرقة

يشارك في الحملة التي تستمر لمدة 18يوماً، أعضاء المؤسسات المدنية وتجمّع نساء زنوبيا وأعضاء الإدارة الذاتية ومجالس الشعب والكومينات في مدينة الرقة وريفها.

وفي يوم الحملة الأول، توجّه اليوم، العشرات من أعضاء المجلس التشريعي في مدينة الرقة إلى مركز بنك الدم للتبرع، وستشارك كافة لجان الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الرقة بحملة التبرع.

ولفتت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الادارة المدنية الديمقراطية في الرقة، أن حملة التبرع بالدم جاءت لدعم مرضى الثلاسيميا ومرضى السرطان.

ووجّهت رحاب النافع، نداء لكافة أعضاء المؤسسات المدنية، وأهالي مدينة الرقة بضرورة دعم هذه الحملة، لدعم مرضى التلاسيميا ومرضى السرطان كونهم بحاجة للدم بشكل مستمر.

ومن المقرر أن يتوجّه يوم غد، أعضاء لجنة الشباب والرياضة والمكاتب التابعة لها، وأعضاء مكتب الدفاع الذاتي، إلى مركز بنك الدم للتبرع.

(م خ/خ)

ANHA