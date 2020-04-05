​​​​​​​حملة تعقيم واسعة في كوباني ضد الوباء العالمي كورونا

وجاءت الحملة التي بدأت، صباح اليوم، بالتنسيق بين بلدية الشعب؛ وأعضاء حزب سوريا المستقبل في مبادرة جديدة للحزب، عقب مبادرةٍ مماثلة نشروا من خلالها الكمامات والقفازات الطبية والمنشورات على أهالي المدينة قبل أيام.

وشارك في حملة التعقيم التي شملت الشوارع الفرعية والرئيسية في المدينة العشرات من عمال البلدية والبيئة، بإشراف الرئيس المشترك لبلدية الشعب فارس عطي.

وتأتي عملية التعقيم في إطار سلسلة حملات للنظافة بدأتها البلدية للوقاية من ظهور فيروس كورونا منذ أسبوعين.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا؛ بحسب هيئة الصحة، إلا أن الإدارة الذاتية اتخذت إجراءاتٍ وقائية أهمها حظر التجوال الذي بدأ في الـ23 من شهر آذار/مارس المنصرم، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في البلدان المجاورة.

(د أ/ج)

ANHA