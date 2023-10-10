​​​​​​​حملة أممية ضد الهجمات الاحتلالية

بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات والمنظمات المدنية والديمقراطية في العديد من البلدان، أُطلقت حملة من قبل منصة الدبلوماسية الاجتماعية لشمال وشرق سوريا، لجمع التواقيع ضد هجمات دولة الاحتلال التركي.

وأُطلقت حملة جمع التواقيع على الانترنت في 7 تشرين الأول الجاري تحت عنوان "نداء عاجل: أوقفوا الحرب ضد الإنسانية في شمال وشرق سوريا".

ووُجّهت في نص الحملة المكتوب باللغات؛ الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، دعوة إلى جميع القوى والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف حيال الهجمات واتخاذ خطوات وإجراءات فورية.

وأُطلقت الحملة على الرابط التالي:

https://docs.google.com/document/d/1sicioup8TW8hrAfewnx0PJEmwj3jGirLh0xZktTJ-Rk/edit

وشاركت في الحملة حتى الآن، 177 شخصية و34 منظمة وحركة ومنظمة حقوق الإنسان من عدة دول كإسبانيا، والبرازيل والمكسيك وتشيلي وكولومبيا والهند والصين وأميركا وألمانيا وبريطانيا والعراق.

وحسب أعضاء منصة الدبلوماسية الاجتماعية لشمال وشرق سوريا، لم يُحدّد موعد انتهاء الحملة، لكن من المتوقع أن تحقق نتائج مهمة خلال فترة قصيرة، وسترسل التواقيع التي يتم جمعها إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي وباقي المنظمات المعنية مرفقة برسالة مفتوحة.

(ر)

ANHA