​​​​​​​حملة النظافة تتواصل في كركي لكي

تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع" أطلقت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في الـ 28 من شهر آذار المنصرم، حملة نظافة عامة، في مقاطعة قامشلو، بهدف جعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع.

وتستمر الحملة، لتشمل ناحية كركي لكي، حيث شارك فيها اليوم، أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي، ومنظمة الهلال الأحمر الكردي.

بدأت الحملة من ساحة الشهيد خبات، وشملت أحياء ناحية كركي لكي والسوق المركزي. وبعد جمع القمامة والأوساخ، قامت لجان النظافة التابعة لبلدية الشعب في كركي لكي بترحيلها إلى مكب النفايات.

وعلى هامش الحملة، أوضح الإداري في المكتب التنظيمي لحركة المجتمع الديمقراطي في كركي لكي، حسين علي، أنه كان من المقرر أن تنتهي الحملة اليوم، لكن بسبب كثافة الفعاليات التي عقدت ضد مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع لم يتمكنوا من إنهاء الحملة في موعدها المحدد".

وبيّن حسين علي أن حركة المجتمع الديمقراطي قررت الاستمرار في الحملة، فيما لم يوضح الإداري إطارها الزمني.

(ك ع/آ)

ANHA