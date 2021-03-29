​​​​​​​حملة الإنسانية والأمن...القوى الأمنية تنهي عملياتها في القطّاع الأول من مخيم الهول

تستمر حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في يومها الثاني، بعد أن بدأت فجر يوم أمس الأحد، وألقت خلالها بيانًا رسميًّا من قبل الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا .

وبدأت قوى الأمن الداخلي منذ صباح اليوم بمتابعة عمليتها في القطّاع الأول المخصّص للعراقيين، استكمالًا لعمليتها ضمن هذا القطّاع التي لم تنتهِ يوم أمس، بالبحث والتحرّي، وقامت بعزل القسم المتبقّي عن باقي المخيم.

وبدوره أكّد الناطق الرّسمي باسم قوى الأمن الداخلي، علي حسن، انتهاء قوّاتهم من العمليات في القطّاع وستبدأ بالقطّاعات الأخرى في المخيم دون أن يتطرّق الى رقم القطّاع.

وقال علي الحسن عن آخر تطوّرات الحملة وما شهدته منذ انطلاقها وإلى ظهيرة اليوم" قوّاتنا اعتقلت 9 من المطلوبين لدى الجهات الأمنية في شمال وشرق سوريا أبرزهم أبو سعيد العراقي، وكذلك اليوم تم اعتقال عدد من المشبوهين، وجارٍ التحقيق معهم وسنكشف تفاصيل الموقوفين وعددهم لاحقًا".

وأضاف " أيضًا عثرنا اليوم على بعض المعدّات والتقنيات الخاصة بداعش، وأيضًا تم اكتشاف خندق قيد التجهيز داخل إحدى الخيم، كما وعثرنا على بعض ممّن أصيبوا من قبل الخلايا، ولم يتجرؤوا خوفًا من العودة الى التوجّه نحو نقاطنا الأمنية والطبية في المخيم".

وأشار الحسن إلى أنّ الحملة تسير حسب ما خطط له، وأنّها تثمر عن الأهداف التي كانت مرجوةً منها، وقال "الحملة تسير بشكل جيد جدًّا".

ويتألف مخيم الهول من 8 قطّاعات رئيسة، يقطنها أكثر من 60 الف شخص بين "سوريين، عراقيين، وأجانب"، ويعدّ من أخطر المخيمات في العالم لاحتوائه على أسر مرتزقة داعش الأكثر تطرفًا".

هذا وبالتزامن مع العملية الأمنية في المخيم، تقوم الجهات الأمنية بتجديد قاعدة بيانات قاطني المخيم، المراد منها تحديد أعداد وجنسية الموجودين، لتسهيل عملية تنظيم المخيم مستقبلًا.

ونقلًا عن المشرفين على عملية تجديد قاعدة البيانات، فإنّ الجهات الأمنية انتهت من تجديد قاعدة بيانات أكثر من 4086 شخص يقطنون القطّاع الأول الخاص بالعراقيين من نساء، ورجال، وأطفال ما فوق عمر الـ15عامًا.

وبحسب المصدر نفسه فإنّ عملية تجديد قاعدة بيانات قاطني القطّاع الأول ما تزال مستمرة ولم يتم الانتهاء منها بعد.

ANHA