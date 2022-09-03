​​​​​​​حملة الإنسانية والأمن تبدأ يومها العاشر في القطاع الخامس من مخيم الهول

أعلنت قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية المرأة (YPJ) في الـ 25 من آب المنصرم المرحلة الثانية لحملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول. وأنهت القوات المشاركة في الحملة يوم أمس عمليات البحث في القطاع الرابع الخاص بالنازحين السوريين تماماً، وانتقلت اليوم إلى القطاع الخامس الخاص أيضاً بالنازحين السوريين. وبدأت الحملة يومها العاشر في الساعة 05:00 من فجر اليوم.

حيث تم في البداية تبليغ القاطنين في المخيم بعدم مغادرة خيمهم ثم بدأت عمليات البحث. بعد ذلك تم جمع االقاطنين بشكلٍ آمن لتجديد سجلّاتهم. وقد تحرّكت القوات المشاركة في الحملة بدقّة وحذرٍ كبير لأنّ هذا القطاع بالتحديد يشهد وقوع العديد من عمليات القتل فيها.

وأسفرت عمليات البحث والتفتيش اليوم عن العثور على خندق ومصادرة عددٍ من الهواتف المحمولة الممنوعة داخل المخيم، كما ألقت قوى الأمن القبض على عددٍ من المشتبه فيهم.

هذا وتستمر الحملة في يومها العاشر حتّى هذه اللحظات.

(ر)

ANHA