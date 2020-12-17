​​​​​​​حملة الإضراب عن الطعام لرفع العزلة عن القائد تدخل يومها الـ 21

دخلت حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام التي أطلقها معتقلو حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK)في يومها الـ21 بمشاركة المجموعة الخامسة من المعتقلين، الداعية لإنهاء عزلة القائد عبدالله أوجلان وللحد من الضغوط والممارسات القمعية على كافة المعتقلين في السجون التركية.

وقال المعتقلون في بيان لهم: "إن الهدف الوحيد من حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها معتقلو حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية ليس فقط لإنهاء العزلة، إنما لحرية القائد أوجلان، وسنواصل حملاتنا حتى يتحرر القائد أوجلان، لذلك ندعو الجميع والرأي العام لدعم هذه الحملة".

(م)