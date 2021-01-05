​​​​​​​حملة الإضراب عن الطعام في كوباني تتواصل في يومها الثالث

وبدأت فعاليات الإضراب عن الطعام في مدينة كوباني يوم الأحد المنصرم، والتي ستستمر إلى الـ 9 من الشهر الجاري، بمشاركة 30 شخصًا من مجلس عوائل الشهداء في كوباني تضامنًا مع حملة الإضراب عن الطعام، التي بدأها المعتقلون في السجون التركية منذ 40 يومًا، تحت شعار "حان وقت الحرية" بهدف رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

ونصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات يوم الأحد خيمة إضراب عن الطعام في ساحة الشهيد عكيد تحت شعار "نحن في زمن الحرية، كفى للعزلة، الحرية للقائد آبو" لدعم حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية.

وبشكل يومي، تزور وفود من المؤسسات والتنظيمات والأحزاب السياسية في إقليم الفرات خيمة الإضراب عن الطعام، وذلك لدعم المشاركين فيها والتأكيد على رفضهم للسياسات والانتهاكات التركية.

واليوم، زار وفد من مركز باقي خدو للثقافة والفن، والهلال الذهبي، وهيئة الثقافة، والمجلس العسكري في مقاطعة كوباني، قوى الأمن الداخلي، والترافيك والمشفى العسكري الخيمة، وأعربوا عن ثقتهم بقدرتهم على إفشال مخططات دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى القضاء على الفكر الحر للقائد عبد الله أوجلان، والنيل من إرادة الناشطين الكرد الساعين إلى رفع الظلم عن كاهل الشعب الكردي.

(ن ك/ج)

ANHA