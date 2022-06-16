​​​​​​​حملة الانتقام الثورية: مقتل 51 من جنود الاحتلال التركي

بحسب المعلومات التي نقلها القسم الكردي من وكالة أنباء فرات عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، فإن قوات الكريلا خاضت حملة الانتقام الثورية ضد جنود جيش الاحتلال التركي الذين جرى إنزالهم ليلة أمس الأربعاء (15 حزيران) ، في ساحة المقاومة بتلة جودي التابعة لمنطقة متينا بمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

ووفقاً للمعلومات فإن عمليات الكريلا التي بدأت ليلة أمس لا تزال مستمرة، أسفرت عن من مقتل 51 محتلاً من جيش الاحتلال التركي.

هذا ومن المرتقب أن يصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً حول الموضوع.

(س ر)

ANHA