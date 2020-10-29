​​​​​​​حملة اختطاف جديدة تطال العفرينيين من أهالي ناحية جندريسة

وأفادت مصادر من المنطقة بقيام الاستخبارات التركية ومرتزقة سمرقند وجيش الشرقية باختطاف11 مواطناً من قرية كفر صفرة وسبعة مواطنين من قرية كوران التابعتين لناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلّة.

والمواطنون المختطفون من قرية كفر صفرة هم كل من "مصطفى خلو بن محمد 50 عاماً، عكيد خلو بن مصطفى 21 عاماً، شيار خلو بن عبد الرحمن ، عبدو أخرس بن بدري كمال 20 عاماً، مراد سيدو خلو، حسن أيوب عبدو ( معاق ) 50 عاماً، أمينة حسن أيوب، فاطمة زوجة محمد بن عبد الرحمن درويش وهي من مدينة أعزاز، ألماز خليل حاج عبدو زوجة رشيد صلاح الدين، صلاح رشيد محمود، مصطفى جعفرش الملقّب أبو عكيد".

والمواطنون المختطفون من قرية كوران هم كل من "أحمد حسين محمد دكو، محمود أحمد حج بريم، محمد نبي حنان، جهاد شكري الملقّب بعائلة فات ريحه، رياض مراد كدرو الملقّب دقو، ريزان حسين يوسف، سليمان حكمت حنان".

وأشار المصدر إلى أنّ المرتزقة اختطفوا المدنيّين بحجّة التعامل مع مؤسّسات الإدارة الذاتية سابقاً، وأضاف المصدر أنّ مصير المختطفين لا يزال مجهولاً.

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ANHA