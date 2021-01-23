​​​​​​​حملة اعتقال لأنصار نافالني...والشرطة الروسية تتوعد باستخدام العنف

وأوقف قرابة 50 محتجًّا في عشر مدن روسية في الصباح الباكر، بحسب منظمة «أو في دي-انفو» غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الاعتقالات على هامش التظاهرات.

ودعا أنصار المعارض الذي كان ضحية تسميم مفترض بمادة "نوفيتشوك" خلال الصيف، إلى التجمع في 65 مدينة روسية.

وجرت الاحتجاجات الأولى في أقصى شرق روسيا، حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفوستوك وخاباروفسك، بينما نُشرت قوات كبيرة من الشرطة أمام المتظاهرين، بحسب أنصار نافالني.

ويفترض أن يجتمع المحتجون في موسكو، حيث تكون تعبئة المعارضة أكبر عادة، عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش في ساحة بوشكين.

فيما توعدت شرطة موسكو أن "تقمع بلا تردد" أي تجمّع غير مصرح به تعتبره "تهديدًا للنظام العام"، بينما دان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، التظاهرات بأنها غير مقبولة في أوج انتشار وباء كورونا.

وكانت التجمعات الكبرى للمعارضة في موسكو صيف 2019 شهدت اعتقال آلاف المتظاهرين، وصدرت بحق العديد منهم أحكام قاسية بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة.

والمعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني (44 عامًا)، جرى إيقافه عقب عودته الأسبوع الماضي إلى روسيا من ألمانيا حيث تم معالجته هناك، وهو محتجز حتى 15 شباط / فبراير على الأقل، ومستهدف بعدد من الإجراءات القانونية.

وكان نافالني قد أصيب في نهاية آب/ أغسطس بالتسمم في سيبيريا، ونُقل جوًّا إلى مستشفى في برلين، وأكدت ثلاث مختبرات أوروبية إصابته بتسمم، لكن موسكو تنفي بشدة ذلك، وتتحدث عن مؤامرة.

(ي م)