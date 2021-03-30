وتستمر حملة "الإنسانية والأمن" في يومها الثالث التي أطلقتها قوى الامن الداخلي لشمال وشرق سوريا يوم الأحد الماضي في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة شرق سوريا.

وبحسب مراسلينا المواكبين للحملة فان قوى الامن الداخلي بدأت منذ صباح اليوم في متابعة عمليتها في القطاع الثاني، والثالث، والسابع، بالبحث والتحري، بعد أن قامت بعزل تلك القطاعات عن قطاعات المخيم الأخرى.

ويتألف مخيم الهول من 8 قطاعات رئيسية، يقطنها أكثر من 60 ألف شخص بين "سوريين، عراقيين، وأجانب"، ويعد من أخطر المخيمات في العالم لاحتوائه على اسر مرتزقة داعش الأكثر تطرفا".

وافاد مراسلينا من المخيم أن القوى الأمنية انهت التمشيط في القطاعات الثلاث مساء اليوم، واعتقلت فيها 11 داعشية من متورطات بجرائم قتل، ومرتبطات بالخلايا داخل المخيم، وتوقيف 14 داعشي متورطين بنفس الجرائم.

وأشار مراسلينا أن عملية تجديد قاعدة بيانات قاطني المخيم لا تزال مستمرة، وتمكنت منذ اليوم الأول والى لحظة اعداد الخبر من تجديد معلومات وبيانات شخصية لـ 11 ألف و747 شخص، بين رجال ونساء وأطفال فوق الـ 15عاما.

وتستمر القوى الأمنية في عملياتها الأمنية بالانتقال الى أطراف القطاعات الثلاث المذكورة أنفا، وتتابع في هذه الاثناء التفتيش من الداخل وخارجه عبر أجهزة كشف الأسلحة والمتفجرات.

وكانت قوى الامن الداخلي لشمال وشرق سوريا قد أعلنت عبر مؤتمر صحفي عن استمرار عملياتها، وتمكنها من اعتقال 53 مرتزقًا لداعش، بينهم 5 مسؤولين عن الخلايا.

(أ م/ل)

ANHA