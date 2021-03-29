أطلقت قوى الأمن الداخلي، يوم الأحد، عملية أمنية واسعة النطاق، تحت اسم "حملة الإنسانية والأمن" في مسعى منها إلى تفكيك تنظيم نسوة مرتزقة داعش، وخلاياه ضمن مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، وللحد من الجرائم التي ترتكب داخله.

وتدخل اليوم حملة "الإنسانية والأمن" يومها الثاني، وبدأت ضمن القطاع الأول الخاص بالعراقيين، بعد أن انتهت مساء أمس، باعتقال9أشخاص، بينهم مطلوبون على لوائح البحث، لانتمائهم إلى مرتزقة داعش، ومن بينهم أحد قادة المرتزقة " أبو سعد العراقي"، والذي عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح مرتزقة داعش.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الثاني، عثرت قوى الأمن الداخلي على نفق قيد التجهيز ومحفور في أرضية إحدى الخيم، وكذلك عثرت على ألبسة عسكرية في عدة خيم أخرى، إلى جانب عثورها على حواسيب محمولة تحوي بداخلها ملفات متعلقة بمرتزقة داعش.

إلى جانب اعتقال عدد من الأشخاص، على خلفية ما تم العثور عليه في الخيم.

وتستمر حملة "الإنسانية والأمن" في عملياتها الأمنية وتجديد قاعدة بيانات قاطني المخيم إلى لحظة إعداد الخبر.

ANHA