​​​​​​​حملات تشجير واحتفاليات في شمال وشرق سوريا احتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان

احتفاءً بـ 4 نيسان، ميلاد القائد أوجلان وتشجيعاً لثقافة التشجير وحب الطبيعة بين الأطفال، نظّمت لجنة شلير للأطفال اليوم، مبادرة لزراعة الأشجار في مدينة قامشلو، بمشاركة العشرات من الأطفال وذويهم في الفعالية التي بدأت في حي الهلالية، وستستمر 4 أيام، في كل من ناحية ديرك ومدينة الحسكة، بزراعة 150 شجرة حراجية.

وكان القائد عبد الله أوجلان قد أوصى رفاقه - عندما ذكّروه بميلاده - بزراعة الأشجار في يوم ميلاده، وذلك بعد أسره في سجن إمرالي، إثر المؤامرة الدولية التي طالته عام 1999.

تربه سبيه

كما نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه حفلة لأبناء الشهداء، في صالة أرض الأحلام الواقعة شمال الناحية.

وبدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، فهيمة سليمان، كلمة باركت فيها ميلاد القائد أوجلان على كافة شعوب المنطقة، واعتبرت "ميلاد القائد هو ميلاد الحرية وانبعاث السلام "

وأكدت أن كل التضحيات جاءت في سبيل أن يعيش الأطفال بحرية وسلام.

ثم عُرض سنفزيون، تضمن مقتطفات من حديث القائد أوجلان مع عدد من الأطفال. لتقوم بعدها كل من فرقتي الشهيد دلكش وفرقة أطفال الشهداء بتقديم أغانٍ ورقصات فلكلورية، لتنتهي الاحتفالية بتوزيع الحلوى على الحضور وعقد حلقات الدبكة.

تل حميس

في السياق، نظّم المركز الثقافي في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم، احتفالية بهذه المناسبة، حيث تجمع العشرات من أعضاء المؤسسات وممثلي الأحزاب السياسية ووجهاء عشائر المنطقة في الصالة المزينة بصور القائد أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس، يوسف خضر المهوس، هنأ فيها ميلاد القائد على جميع الشعوب المقاومة.

ولفت "القائد عبد الله أوجلان عمل ليعيش الإنسان حراً ديمقراطياً عبر نهج الأمة الديمقراطية".

فيما عاهدت عضوة مؤتمر ستار في الناحية، مها سليمان المحمد، على رفع وتيرة المقاومة وتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية للشعوب المضطهدة.

أما الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، خالد النايف بيّن أن الهجمات التي تطال شعوب شمال وشرق سوريا ستفشل بإرادة ومقاومة الشعوب.

واختتم الحفل بتقديم عروض غنائية ومسرحية.

الدرباسية

وبهذه المناسبة، نظّم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية، احتفالية، حضرها المئات من أهالي الناحية والقرى وبلدات التابعة لها.

ألقت الإدارية في مجلس ناحية الدرباسية، إيلم درباسية، كلمة باركت فيها ميلاد القائد على عموم أهالي شمال وشرق سوريا والشعب الكردي، وأكدت أن "ميلاد القائد له تأثير على الثورة ويوم جديد للشعب الكردي، والشعوب التواقة إلى الحرية، لذا لا بدّ من رفع وتيرة المقاومة والنضال والسير على نهج وفكر القائد حتى تحقيق حريته الجسدية".

وانتهت الاحتفالية بتقديم فرقة زيلان باقة من الأغاني الفلكلورية والثورية، وسط عقد حلقات الدبكة.

كوباني

في السياق، انطلقت اليوم في مقاطعة كوباني حملة التشجير التي أطلقتها مديرية البيئة في إقليم الفرات، بمناسبة اقتراب ميلاد القائد عبد الله أوجلان، والتي بدأت بزراعة الغراس في حديقة القائد أوجلان بقرية "سفتك" غرب مدينة كوباني.

وأكدت الإدارية في مديرية البيئة في إقليم الفرات، توليفان أحمد، أن يوم الـ 4 من نيسان له أهمية كبيرة لدينا، فقد ولد مفكر العصر وصديق البيئة القائد عبد لله أوجلان"، داعية الأهالي إلى المشاركة في الحملة تقديراً لما قدمه القائد أوجلان لهم.

وكانت مديرية البيئة في إقليم الفرات قد أعلنت عن حملة التشجير بمناسبة ميلاد القائد أوجلان، حيث باشرت توزيع 10 آلاف شجرة في إقليم الفرات على النواحي التابعة له، ليتم زراعتها قبل ميلاد القائد أوجلان المصادف في الـ 4 من نيسان.

(كروب /ف)

ANHA