​​​​​​​حملات تضامنية في الرقة لدعم الأسر المحتاجة في رمضان

مع دخول شهر رمضان، انطلقت العديد من المبادرات التضامنية والتكافلية من قبل الشرائح المجتمعية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، ومنها الرقة وأريافها.

وتصدرت المبادرات عدة عناوين (إفطار صائم ـ تكفّل يتيم ـ صدقة جارية ـ ملتمين ع الخير.... وغيرها).

وحسب القائمين على إحدى الحملات التضامنية في بلدة تل السمن في ريف الرقة الشمالي، والتي حملت اسم "إفطار صائم"، فإن ما شجّعهم على القيام بهذه المبادرة خلال شهر رمضان، هو "دخول الشهر الفضيل وسط انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وعدم قدرة الأسر المحتاجة على تأمين قوتها، فضلاً عن مد يد العون لتطوير العمل الإنساني والتكافلي في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وتتضمن الحملة مساعدات نقدية وعينية (سكر – رز- دبس – معكرونة- تمر) وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية.

ويصل عدد الأسر المستفيدة يومياً من هذه المساعدات إلى حدود (٢٥-٥٠) أسرة، بحسب الداعمين والخيّرين الذين يُعتمد عليهم لتقديمها.

ويسعى القائمون على هذه المبادرات إلى تطويرها والقيام بكل ما يلزم لمساندة الفئات الأخرى المحتاجة، التي لا تستطيع إعالة ذاتها أو التي أجبرتها ظروف الحرب والتهجير على ترك ممتلكاتها وأرزاقها.

(د)

ANHA