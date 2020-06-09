​​​​​​​حمدان العبد :الإدارة الذاتية ستبذل الجهود لمحاسبة تركيا على جرائمها

وفي لقاء مع وكالتنا، استهل العبد حديثه بالإشارة إلى الدعم للمجموعات المرتزقة "منذ بداية الاحتلال التركي لمدينة عفرين وتركيا تتذرع بحماية أمنها القومي وتعطي المرتزقة صفة جيش سوري، جاء لينقذهم ويغير لهم نظام الحكم، واتضح ومنذ البداية أنه دعم تركي للمرتزقة والإرهابيين علناً ليحققوا مصالحها".

وتابع" الهدف من التدخل في سوريا إجراء التغيير الديمغرافي من خلال القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي وتدمير البنى التحتية وإزالة الآثار والكنائس وتغيير أسماء المدارس والشوارع وإطلاق أسماء تركية عليها ورفع العلم التركي في الأراضي المحتلة".

وأكمل "بالإضافة إلى ذلك إفقار المنطقة وتجويع سكانها من خلال حرق المحاصيل الزراعية وقطع المياه عن الأراضي السورية، لضرب المشروع الديمقراطي المُطبق في المنطقة".

وأكمل حديثة بالقول" تركيا دولة احتلال تجاوزت كل القيم والمبادئ والأخلاقية والإنسانية والدينية من خلال أعمالها الإجرامية لاسيما ما حدث مع النساء العفرينيات مؤخراً واختطاف وقتل الشابة العفرينية ملك على يد المرتزقة وإلقاء جثتها".

وتابع" ما حصل كان على مرأى ومسمع العالم أجمع، والإدارة الذاتية تقدم شكاوى ورسائل تخاطب بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأغلب حكومات العالم وتقدم الأدلة والشواهد على إجرام تركيا ورعايتها للإرهاب لكبح جماح تركيا للكف عن ممارساتها بحق أهالي المنقطة".

ولفت إلى أن "روسيا والولايات المتحدة موجودة في المنطقة وتراقب عن كثب عمليات القتل والإجرام التي تقوم بها الدولة التركية حيال الشعب السوري، ولم تحرك ساكناً إلى الآن".

وأكد أن "الإدارة الذاتية لن تصمت حيال الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي سوريا، وستبذل الجهود على كافة الصعد لمحاسبة تركيا على جرائمها".

وأوضح العبد أن "الردود إيجابية ومؤكدة على صدق البلاغات التي تقدمها الإدارة إلا أنه لا يوجد أي فعل على أرض الواقع نتيجة علاقات الدول الكبرى مع تركيا".

وختم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حديثه بالقول إن الإدارة الذاتية مستمرة على هذا المنوال، حتى محاسبة تركيا على جرائمها وفق معايير وأنظمة القانون الدولي، ورفع الظلم وإخراج الاحتلال من الأراضي السورية، وطالب العالم أجمع بالتحرك لوقف قتل الشعب السوري على يد تركيا وإرهابييها.

(م)

ANHA