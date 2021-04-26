​​​​​​​حماية المستهلك في الرقة تراقب الأسعار وتنظّم ضبوط بحق عدد من التجار

ونظرًا لاستغلال بعض التجار لفترات الحظر والتواتر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وقيامهم باحتكار المواد والتلاعب بأسعارها وصلاحيتها، كان لابدّ من ضبط هذه الحالات وحماية المستهلك من طمع بعض التجار.

وانطلاقًا من ذلك نظّمت دائرة حماية المستهلك بمكتب الضابطة التابعة للجنة الاقتصاد بالرقة، دوريات طيلة فترة الحظر وضمن الساعات المحددة لفتح المحلات التجارية، وراقبت الأسعار وصلاحية المواد الغذائية، إذ يستغل بعض ضعاف النفوس حاجة الأهالي وضيق وقتهم في التسوق لتحقيق مرابح على حسابهم.

عضو دائرة حماية المستهلك في مكتب الضابطة التموينية، محمد العيسى، قال: "خلال فترة الحظر في شمال وشرق سوريا نتيجة وباء كورونا، استمر عمل لجنة حماية المستهلك في اللجنة الاقتصادية بكافة مكاتبها".

وأضاف: "يقوم مكتب التسعير والأسواق في الضابطة التموينية بجولات مستمرة على المدينة والريف، للتأكد من عدم احتكار المواد، ورفع أسعاره من قِبل التجار".

وأردف "قمنا بالتنسيق مع مكتب الضابطة في بلدية الشعب بالرقة بتاريخ 12-4-2021، واشتركنا بجولة ضمن أسواق المدينة، لمراقبة الأسعار والمخالفات، وخلال الجولات تم ضبط العديد من المواد منتهية الصلاحية".

وأوضح محمد العيسى "تابع مكتب التسعير أسواق الرقة في فترة رمضان منعًا لاستغلال التجار للمواطنين، وكذلك مراقبة الأسعار لاسيما بعد ارتفاع صرف الليرة السورية مقابل الدولار".

وكشف العيسى "خلال جولاتنا تم ضبط العديد من المخالفات لتجار قاموا برفع أسعار المواد وآخرون احتكروا مواد معينة، وكذلك تم تنظيم ضبوط بحق أصحاب المحال التجارية تبيع مواد منتهية الصلاحية".

ودعا العضو في دائرة حماية المستهلك الأهالي في الرقة وريفها لتقديم شكاويهم "في حال تعرّض الأهالي لأي مشكلة من قِبل التجار مكتبنا مستعد لتلقي أي شكوى، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين سواء من حيث رفع الأسعار أو مواد منتهية الصلاحية أو الاحتكار".

واختتم حديثه، نحن في دائرة حماية المستهلك نستقبل شكاوى الأهالي على مدار الساعة.

(مـ)

ANHA