​​​​​​​حماية البيئة والاقتصاد المحلي وراء قرار وقف استيراد السيارات لشمال وشرق سوريا

أوقفت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا استيراد سيارات الإدخال بمختلف أنواعها وسنوات تصنيعها، اعتبارا من الـ 21 من كانون الثاني الفائت ولمدة 4 أشهر.

وذكر الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد محمد شوقي محمد لوكالتنا أسباب وقف استيراد سيارات الإدخال إلى شمال وشرق سوريا.

وأوضح محمد "إن إصدار هذا القرار له عدة اسباب، البعض منها متعلق باقتصاد المنطقة، والبعض منها مرتبط بالناحية الصحية والإيكولوجية".

وبين محمد، أن القرار له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية، بالإضافة للحفاظ على العملة الأجنبية في المنطقة، ومحاولة عدم إخراج تلك الأموال إلى الخارج، وتابع قائلاً "لأن هذه الأموال سوف تفيد اقتصاد المنطقة وستدخل في خدمة مشاريع المنطقة مما يخلق مجال العمل للأهالي".

ونوه محمد في حديثه أنه "القطاع الزراعي بحاجة أكثر للمحروقات من الآليات والمركبات التي تدخل المنطقة".

وأردف محمد شوقي محمد بالقول "نعلم أن أعداد السيارات ازادت في مدننا كثيراً، وهذا ما يؤثر على البيئة وصحة الإنسان".

(ج س)

ANHA