​​​​​​​حماس وفتح تعلنان التوصل إلى رؤية مشتركة قد تمهد الطريق أمام المصالحة وإجراء انتخابات

وقال بيان صدر عن الحركتين عقب انتهاء اجتماعهما في اسطنبول، إنه: "جرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

وأضاف البيان الذي وصل وكالتنا نسخة عنه، أنه "سيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة".

وأوضحت الحركتان أن اللقاء بينهما جاء "انطلاقًا من مخرجات مؤتمر الأمناء العامين، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، وتركزت الحوارات على البحث حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامين الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت".

وأكدت الحركتان "العهد والالتزام لشعبنا في كل مكان بالعمل المشترك والموحد للدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلًا في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

(ع م)

ANHA