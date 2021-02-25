وقالت الوزارة في بيان وصل وكالتنا نسخة عنه، إن: "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة درست ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة". مشيرة إلى أنه "تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفًا، والإفراج عنهم صباح اليوم".

وذكر البيان أن "كل القضايا التي تمت معالجتها جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي". لافتةً إلى أنها: "ستواصل القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسومًا لتعزيز الحريات والإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية وتنظيمية في الضفة الغربية وغزة، لتهيئة الأجواء للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها في الأشهر القادمة.

(ع م)