ووصل سفراء (أستراليا والأرجنتين وبوتان وأوكرانيا وكينيا وغواتيمالا وجمهورية التشيك والمجر وجمهورية الدومينيكان وتونغا) إلى إسرائيل منذ أيام في جولة لمدة أسبوع للاطلاع على الأوضاع ميدانياً.

ودعت حركة حماس السفراء إلى زيارة غزة، وقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية، في حركة حماس خلال تصريح صحفي له: "إن الاحتلال حوّل قطاع غزة، من خلال الحصار، إلى مكان غير قابل للحياة كما وصفته الأمم المتحدة، وجعل منه أكبر سجن مفتوح، ما يذكرنا بمعتقلات الاعتقال إبان الحرب العالمية الثانية، حسب وصف كثير من المؤسسات والخبراء القانونيين الدوليين".

وأضاف "إن هذا الحصار الخانق، الذي يعتبر عقاباً جماعياً، يرقى إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحرم الفلسطينيين هنا من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحياة الكريمة".

وبيّن أن "قطاع غزة، والذي مساحته لا تزيد عن ٣٦٠ كيلومتراً، ويسكنه حوالي مليوني نسمة، أكثر من ٧٠ بالمئة منهم من الأطفال والشباب، يُحرمون الماء النظيف والكهرباء والدواء، ويعيش أكثر من ٨٠ بالمئة؜ من السكان تحت خط الفقر، وتتجاوز نسبة البطالة بينهم الـ ٥٠ بالمئة؜، ويُمنعون من السفر بشكل منهجي، حتى الدراسة".

وقال نعيم: "يضاف إلى هذه المعاناة اليومية العدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخره عدوان مايو من هذا العام لمدة ١١ يوماً أسفر عن استشهاد ٢٥٩ شخصاً، منهم ٦٦ طفلاً و٤١ امرأة، وهدم المئات من البيوت على رؤوس ساكنيها، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمنشآت التعليمية والاقتصادية، في تكلفة إجمالية للخسائر المباشرة تزيد على نصف مليار دولار حسب تقرير البنك الدولي الأخير".

وفي رسالة للسفراء قال: "لا تسمحوا لأحد أن يضللكم أو يخدعكم بمعلومات كاذبة أو مزيفة أو منقوصة، إن الفلسطينيين عموماً، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، يخضعون لاحتلال إسرائيلي عنصري منذ عقود، حرموا فيها كل فرصة لحياة حرة وكريمة، وشعبنا حريص على السلام المبني على العدل، ويتطلع إلى اليوم الذي يتحقق فيه حلمه بالحرية والاستقلال والعودة، حتى يتمكن من بناء دولته والمساهمة، بشكل فاعل وإيجابي، في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف: "لهذا فإننا نكرر دعوتنا لكم بزيارة قطاع غزة واللقاء مع شعبه الطيب والمضياف، والاطلاع بأنفسكم على حجم الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الحصار الإسرائيلي، كما نؤكد أن الأمن والاستقرار هنا وفي الإقليم لن يتحقق طالما يعاني شعبنا من الحصار والاحتلال".

(ع م)