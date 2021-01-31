​​​​​​​حلفاء نافالني يستعدون لجولة جديدة من التظاهرات

واعتقلت الشرطة الروسية المعارض نافالني (44 عامًا) داخل مطار في موسكو في 17 كانون الثاني/ يناير لدى وصوله من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بوساطة غاز أعصاب تمّ تطويره في العهد السوفييتي، وأمرت محكمة باحتجازه حتى موعد محاكمته بتهمة انتهاكه شروط إدانته سنة 2014 بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.

ودعا مساعدو نافالني، اليوم في موسكو، إلى مسيرات جديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون بانتظار محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من شباط / فبراير.

ويفترض أن يتجمّع أنصار نافالني أمام مقر جهاز الاستخبارات الروسي في ساحة لوبيانكا في وسط موسكو، في حين قررت السلطات التي تعتبر هذه التجمّعات غير قانونية، الحد من دخول عدد من الشوارع وإغلاق سبع محطات لقطار الأنفاق.

ومن جانبها، أعلنت البلدية أن المطاعم والمحال التجارية وسط العاصمة ستبقى مغلقة الأحد، وأن خط الحافلات سيتم تغييره.

وتأتي هذه المسيرات بعد يوم أول من التظاهرات التي شارك فيها، السبت الماضي، عشرات الآلاف من الروس في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص، وفتح نحو عشرين قضية جنائية، بينما يفترض أن يمثل نافالني أمام القضاء الأسبوع المقبل.

وقالت محاميته إنه يواجه حكمًا بالسجن "لسنتين ونصف السنة" لانتهاكه شروط عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع وقف التنفيذ صدرت في 2014.

ووُضِع العديد من مساعدي نافالني بمن فيهم المحامي ليوبوف سوبول وشقيقه أوليغ نافالني في الإقامة الجبريّة حتّى أواخر آذار/ مارس، هذا الأسبوع، في انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم القيود الخاصّة بالحد من انتشار وباء كوفيد-19 عبر دعوتهم إلى التظاهرات الاحتجاجية.

وأصدرت السلطات الروسية، في الأيام الأخيرة، تحذيرات من المشاركة في المسيرات المنتظرة غير المصرّح بها، وتوعّدت بتوجيه اتهامات جنائية إلى المتظاهرين وملاحقتهم بتهم أعمال شغب جماعية إذا حدثت.

ومن جهتها أعلنت سلطة الاتصالات "روسكومنادزور" أنها ستعاقب الشبكات الاجتماعية، لأنها أبقت على رسائل عبر الإنترنت تشجع القاصرين على المشاركة في التظاهرات.

وقال نافالني، الخميس في رسالة من ماتروسكايا تيشينا في موسكو، وهو مركز احتجاز شديد الحراسة، إنّ "الغالبية في صفنا، فلنوقِظهم".

(د أ)