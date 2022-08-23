​​​​​​​حلب...فعالية لجرحى الحرب بمناسبة اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها 165/72 يوم 21 آب بوصفه يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وتحت شعار "جرحكم كرامتنا"، نظمت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لإقليم عفرين فعالية لمؤسسة جرحى الحرب في صالة ستار لايت بمنطقة الشقيف بمدينة حلب شارك فيها العشرات من الجرحى من الشهباء وعفرين وحلب.

وزين مكان الفعالية بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدث القيادي في وحدات حماية الشعب شرفان عفرين وقال بأن ثورة حركة حرية كردستان، حققت مكتسبات تاريخية، هؤلاء الجرحى الذين دافعوا عن أرضهم وشعبهم هم مبدأ وأسس الشعوب الحرة.

وقال شرفان: "وأيضاً في ثورة روج آفا انضم الآلاف من الشبان والشابات من جميع المكونات إلى هذه الثورة وضحوا بجزء من جسدهم في سبيل هذه الثورة ولتحقيق الحرية والديمقراطية".

وتابع شرفان حديثه: "هؤلاء الجرحى قاوموا وناضلوا في الجبهات لحماية شعوب المنطقة من هجمات الاحتلال التركي والإرهابيين ،الشعوب التي حرمت من لغتها وثقافتها وارتكبت جرائم الإبادة بحقها".

بعدها قدمت مؤسسة جرحى الحرب لمقاطعة الشهباء مسرحية بعنوان "المقاومة حياة" والتي تمحورت حول هجمات الاحتلال التركي ومقاومة وحدات حماية الشعب أمام الاحتلال.

بعدها قدمت فرقة الشهيدة انكيزك التابعة لمركز الثقافة والفن لمقاطعة عفرين، عدداً من الأغاني الثورية ومن التراث العربي والعفريني، وسط عقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين.

وانتهت الاحتفالية بتكريم أعضاء مؤسسة جرحى الحرب لحي الشيخ مقصود بهدايا رمزية.

(ع س/سـ)

ANHA