​​​​​​​حلب توقد الشّموع تخليداً لذكرى شهداء الانتفاضة

وضمن سلسلة الفعاليّات المُقامة استذكاراً لانتفاضة قامشلو وشهدائها، نظّم منتدى حلب الثّقافيّ وقفة، شارك فيها العشرات من أعضائه بمنطقة الجبّانات بحيّ الشّيخ مقصود، تخليداً لذكرى شهداء الانتفاضة.

حيثُ ألقت الرّئيسة المشتركة للمنتدى الثّقافيّ بحلب، ليلى خالد بياناً، جاء فيه:

"تمرّ الذّكرى السّنويّة السّادسة عشرة لانتفاضة 12 آذار/ مارس، والّتي اندلعت عام 2004 في مدينة قامشلو، وامتدّت رقعتها إلى كافّة المناطق الكرديّة في سوريّا، والّتي شكّلت البذرة الأولى للثّورة السّوريّة.

لقد أراد بعض المتربّصين بإرادة الشّعب الكرديّ والسّوريّ إشعال فتنة ونثر بذور التّفرقة بين أبناء الوطن السّوريّ الواحد، عبر التّلاعب بأهداف الانتفاضة، وركوب الموجة القومويّة والشّوفينيّة، متستّرين خلف شعارات تتنكّر للحقّ الكرديّ في سوريّا، وتحارب الإرادة الحرّة للشّعوب ومقاومتها لكلّ أشكال الإنكار والتّهميش.

باسم منتدى حلب الثّقافيّ نقف إجلالاً أمام أرواح جميع شهداء الانتفاضة، كما نحيّي صمود ومقاومة معتقليها، ممّن سطّروا أسمى آيات البطولة، دفاعاً عن القضيّة العادلة، لطالما حرّكت الشّارع السّياسيّ والثّقافيّ والشّعبيّ الكرديّ، ومعه السّوريّ.

ونستغلّ هذه المناسبة المباركة لنقول: نتمنّى أن يكون الجميع قد استوعب الدّروس من الأزمة الّتي عصفت بنا جميعاً دون استثناء، كما نتمنّى لوطننا الحبيب سوريّا أن تستعيد عافيتها، وأن تنتهي محنة السّوريّين الّتي طالت كثيراً، عبر إنهاء كافّة أشكال العنف والاحتلال في البلد، وأن يعود كلّ المهجّرين والنّازحين إلى ديارهم، وأن يستتبّ الأمن والاستقرار في ربوعها".

(إ)

ANHA