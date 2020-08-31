​​​​​​​حلب.. حملة توعية حول أهميّة التّعلّم باللّغة الأم

وشارك في الحملة التي انطلقت عصر اليوم، أكثر من 50 مدرّساً ومدرّسة من أعضاء اللّجنة، عملوا على توزيع المنشورات المكتوبة باللّغتين العربيّة والكرديّة على الأهالي.

وتضمّنت المنشورات مراكز تسجيل الطّلاب في كل حيّ، حيث غطّت الحملة حيّ الشيخ مقصود بقسميه الغربيّ والشرقيّ، إلى جانب حي الأشرفية.

إحدى عضوات لجنة تعليم وتدريب المجتمع الديمقراطي، عائشة حسين أكّدت لوكالتنا أنّ لكلّ شريحة من المجتمع حقّ تعلّم لغته الأمّ، وخاصّة أبناء الشعب الكرديّ الّذين حُرموا من هذا الحقّ سابقاً.

وأشارت عائشة خلال حديثها إلى أنّ مدرسة الشهيد قهرمان لتعليم اللّغة الكردية ستضمّ هذا العام المرحلة الثانويّة بعد أن كانت تدرّس المرحلتين الإعدادية والابتدائية.

يُذكر أنّ مدرسة الشهيد قهرمان والتي تعتبر أوّل مدرسة لتعليم اللغة الكردية بحلب كانت قد افتتحت أبوابها في 7 تشرين الأوّل عام 2018 بناءً على طلب الأهالي لتعليم أبنائهم لغتهم الأم.

(م ع/إ)

ANHA